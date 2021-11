Minecraft, Caves & Cliff: Part 2 è ora disponibile

L'atteso update 1.18 di Minecraft intitolato Caves & Cliffs: Part 2 è ora disponibile, portando con sé una valanga di novità, tra cui montagne più alte, nuovi biomi da esplorare e molto altro ancora.

L'aggiornamento, come suggerisce il titolo, è in continuità con l'update Caves & Cliffs pubblicato lo scorso giugno, che aveva introdotto, tra le altre cose, mob e materiali di costruzione. La Parte 2 invece porta miglioramenti effettivi per le montagne e le caverne di Minecraft, grazie a una costruzione del terreno aggiornata, sistemi di caverne più profondi, mentre le montagne potranno raggiungere altezze ancor più elevate.

A tutto questo si aggiungono due nuovi biomi caratterizzati da caverne lussureggianti e pietre gocciolanti, con flora e fauna caratteristica, cosi come nuovi materiali e oggetti. Tutto questo porterà molta varietà per quanto riguarda le mappe generate proceduralmente. Allo stesso tempo però quelle create in precedenza dai giocatori non subiranno stravolgimenti, visto che gli elementi introdotti da Mojang si fonderanno al vecchio sistema piuttosto che sovrapporsi.

Caves & Cliffs Part 2 come accennato è disponibile da oggi grazie all'update 1.18 di Minecraft: Bedrock Edition per Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch, iOS, Android, PC, inclusa la Java Edition per Windows, macOS e Linux.

Nel corso del 2022 inoltre arriverà l'Update "The Wild", che, tra le altre cose, introdurrà il bioma Deep Dark, caratterizzato da una rete sotterranee di gallerie e rovine di città antiche.