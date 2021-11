Cyberpunk 2077 torna in cima alle classifica Steam, con tante recensioni positive

Cyberpunk 2077 è tornato in cima alla classifica dei giochi più venduti su Steam grazie allo sconto del 50% applicato sul gioco in occasione delle promozioni del Black Friday della piattaforma di Valve. Non solo, il gioco in queste ore sta accumulando numerose recensioni positive da parte degli utenti.

Per chi non lo sapesse, fino al 1 dicembre Cyberpunk 2077 su Steam è in offerta a 29,99 euro, contro i 59,99 euro di listino. Nel momento in cui scriviamo, l'ultima fatica di CD Projekt RED è, come già accennato in precedenza, in prima posizione nella classifica dei giochi più venduti dello store, seguito da Red Dead Redemption 2, anch'esso scontato del 50%, e Farming Simulator 22, la nuova edizione del simulatore di vita agricola disponibile da pochi giorni (qui la nostra recensione).

Nel frattempo il quest director di Cyberpunk 2077, Paweł Sasko, ne ha approfittato per gongolarsi su Twitter del fatto che i nuovi acquirenti stanno tempestando di recensioni positive il gioco.

Grazie a questo sconto piuttosto invitante, molti giocatori hanno dunque deciso di dare una chance all'opera di CD Projekt RED, pagando il gioco un prezzo nettamente minore e potendo godere delle migliorie apportate con le patch pubblicate nell'ultimo anno. Una prospettiva ben diversa rispetto a chi invece ha giocato Cyberpunk 2077 al lancio rimanendo deluso per delle altissime aspettative non rispettate. Il che ci ricollega al "Parliamone" pubblicato ieri, in cui abbiamo discusso di come il sentimento generale verso Cyberpunk 2077 potrebbe effettivamente cambiare nel corso degli anni.