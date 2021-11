Apple Watch Series 3: offerta Amazon del Black Friday 2021, modello da 42mm

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare in offerta un Apple Watch Series 3 da 42mm. Lo sconto segnalato è di 60€, ovvero del 23%. Il prezzo pieno per questo smartwatch Apple è 259€. Nel corso degli ultimi mesi è stato più volte messo in offerta, ma solo in questo periodo del Black Friday 2021 ha raggiunto il proprio prezzo minimo storico, pareggiando un'offerta di giugno 2021. È venduto e spedito da Amazon.

Questo modello è da 42 mm e la cassa pesa 26 grammi. Dispone di Distance Tracker, Sedentary Reminder, Activity Tracker, Elevation Tracker, GPS, Pedometer, Calorie Tracker, Heart Rate Monitor. Permette di ascoltare musica, podcast e audiolibri anche in streaming. Supporta le chiamate SOS e permette di rispondere a chiamate e messaggi.

Apple Watch Series 3

