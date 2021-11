Genshin Impact: rerun di Zhongli e altri due personaggi nell’Update 2.4, per un leaker

I leak riguardanti l'Update 2.4 di Genshin Impact non accennano a fermarsi. Stando all'ultima soffiata di UBatcha nel prossimo aggiornamento dell'action RPG di miHoYo ci saranno i rerun di Zhongli e di altri due personaggi particolarmente apprezzati dai giocatori.

Stando a quanto riporta il gola profonda, una fonte particolarmente affidabile per quanto riguarda Genshin Impact, nel corso dell'Update 2.4 oltre al banner con Yun Jin e Shenhe, i due nuovi personaggi svelati da miHoYo pochi giorni fa, ci saranno anche i rerun dei cinque stelle Zhongli, Xiao e Ganyu.

Se la soffiata si rivelerà corretta, dunque ci saranno due banner evento attivi contemporaneamente in ambo le fasi del ciclo vitale della versione 2.4, un po' come sta accadendo ora con i rerun di Albedo ed Eula. Insomma, nel dubbio iniziate a mettere da parte le Primogem. Detto questo, come al solito vi consigliamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, in attesa di novità ufficiali da parte di miHoYo.

Rimanendo in tema, giusto ieri, inoltre, un leak ha svelato la mappa di Enkanomiya, una nuova area di Inazuma che dovrebbe arrivare sempre con l'Update 2.4. Inoltre a quanto pare miHoYo sta lavorando a una nuova tipologia di armi.