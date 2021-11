Xbox Series S, un bundle con Fortnite e Rocket League per Natale

Xbox Series S sarà protagonista a breve di un bundle con Fortnite e Rocket League a 299,99€. Entrambi sono giochi free-to-play, come sappiamo, ma il pacchetto includerà alcuni interessanti contenuti extra.

Nello specifico, sarà presente l'esclusivo Midnight Drive Pack, con una serie di oggetti cosmetici per Rocket League (qui la recensione), nonché 1000 Rocket League Credits e 1000 V-Bucks, per un valore di circa 20€.

Certo, è anche vero che al momento Xbox Series S è in sconto su Amazon a 278,99€, esattamente la cifra che otterreste sottraendo quei 20€ al prezzo ufficiale, ma magari siete fan sfegatati di Fortnite e/o Rocket League e ci tenete ad avere la confezione della console griffata.

Xbox Series S, il bundle con Fortnite e Rocket League

Sulla data di lancio del bundle c'è un po' di confusione, nel senso che GameStop lo dà in arrivo per il 1 dicembre, mentre nel Regno Unito pare non sarà disponibile prima del 13 dicembre. Su Amazon Italia per il momento non ve n'è traccia.

La console invece dovreste ormai conoscerla bene: è la piattaforma next-gen economica di Microsoft, con lo stesso processore della sorella maggiore Xbox Series X ma una GPU meno potente, pensata per il gaming a 1080p o 1440p, meno RAM e un SSD da 500 GB anziché 1 TB.

Tutti i dettagli nella nostra recensione di Xbox Series S.