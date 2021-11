Xbox Series S disponibile ora su Amazon con un piccolo sconto per il Black Friday 2021

È ora disponibile su Amazon Xbox Series S, la console "minore" di casa Microsoft. Lo sconto è in realtà minimo, solo 20€, ma chi è in cerca della console può sfruttare la disponibilità attuale. Il prezzo pieno di Xbox Series S è 299.99€. Su Amazon viene di rado messa in offerta a prezzi inferiori a quelli odierni, ma poco tempo fa era stata resa disponibile presso varie catene a una cinquantina di euro in meno. Considerando però che il prezzo di partenza non è alto, la console vale i soldi richiesti visto che permette di giocare senza troppi compromessi ai giochi next-gen.

Ricordiamo che Xbox Series S manca di lettore ottico, quindi non è possibile usare i giochi su disco che già si possiede di Xbox One. La console è infatti retrocompatibile fino alla prima Xbox (lista selezionata), oltre che con Xbox 360 (lista selezionata) e Xbox One (tutti i giochi).

