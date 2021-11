Red Dead Redemption 2: offerta Amazon del Black Friday 2021, PS4 e Xbox One al minimo storico

Per il Black Friday 2021, su Amazon è in offerta Red Dead Redemption 2 per PS4 e Xbox One. Lo sconto è fino al 70%, ovvero fino a 52.38€. Per entrambe le versioni di Red Dead Redemption 2, si tratta del prezzo minimo storico. È un'ottima offerta per chi deve ancora recuperare il gioco di Rockstar. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Red Dead Redemption 2 vi abbiamo spiegato che: "Da quest'oggi il genere degli open world free roaming ha un nuovo punto di riferimento con cui i titoli futuri dovranno necessariamente confrontarsi. Come abbiamo visto nella recensione Red Dead Redemption 2 è un'opera enorme, densa, che setta nuovi standard sotto numerosi aspetti: dal modo di narrare la storia, a come questa viene sperimentata pad alla mano, senza tralasciare un comparto estetico e artistico che sbalordisce e affascina. Ma come tutti i progetti mastodontici, non ammette compromessi e impone una sua precisa esperienza di consumo: un ritmo della narrativa e del gameplay che si allontana con forza dalle esperienze mordi e fuggi a cui il genere ci ha abituato negli ultimi anni. Ed è proprio in quella lunga cavalcata verso la prossima meta che troviamo l'essenza di Red Dead Redemption 2: l'essenza di un titolo eccezionale che merita di essere giocato da tutti."

Il protagonista di Red Dead Redemption 2

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.