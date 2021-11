Halo Infinite su Xbox Series X scende fino a 960p in modalità performance, a 120fps

Stando a una prima analisi analisi tecnica, condotta dal canale YouTube VG Tech, Halo Infinite userebbe una risoluzione di rendering dinamica che scenderebbe fino a 960p su Xbox Series X in modalità performance.

Di base il gioco consente di selezionare diverse modalità grafiche sulla console ammiraglia di Microsoft. In modalità qualità la risoluzione si mantiene elevata, oscillando tra i 3840x2160 (4K) e i 2400x1800. Quando la risoluzione scende, il gioco usa il temporal upsampling per portare l'output a 4K (come per tutte le altre modalità e piattaforme). Da notare che il gioco si mantiene sui 60fps anche nei momenti più concitati.

In modalità performance la risoluzione massima è di 2560x1440 con momenti in cui questa scende fino a 1390x960. In questo modo viene garantito un framerate di ben 120fps.

Xbox Series S, invece, girà fisso a 1920x1080 a 30fps in modalità qualità, mentre in modalità performance la risoluzione scende fino a 1440x1080p, ma vengono raggiunti i 60fps. Stranamente è più alta della risoluzione minima a cui scende Series X nella stessa modalità.

Interessanti anche i numeri di Xbox One X, che in modalità qualità ha una risoluzione dinamica che oscilla tra i 4K puri e i 2880x1800 per 30fps, mentre in modalità performance oscilla tra i 1440p e i 960p, ma questi ultimi con una conta dei pixel diversa da quella di Xbox Series X, pari a 1706x960. In questo caso gli fps sono 60.

Xbox One S, infine, fa girare il gioco con una risoluzione dinamica che oscilla tra i 1080p e i 900p per 30fps. Quest'ultima è la versione con meno effetti, dato che manca di alcuni riflessi e della tassellation sul terreno.