Steam: oltre 27 milioni di utenti in contemporanea, nuovo record

Steam ha stabilito un nuovo record, superando nelle scorse ore i 27 milioni di utenti collegati contemporaneamente alla piattaforma, per la precisione 27.182.165.

Come detto si tratta di un nuovo picco dopo i 25 milioni di utenti contemporanei su Steam dello scorso gennaio, e certamente hanno contribuito in tal senso alcuni dei titoli di maggior successo al momento.

Ad esempio l'ottimo comparto multiplayer free-to-play di Halo Infinite, che ha doppiato Battlefield 2042 sulla piattaforma Valve, oppure i tradizionali blockbuster come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2 e PUBG: Battlegrounds.

I Saldi Autunnali di Steam hanno anch'essi contribuito al numero di utenti contemporanei, determinando in alcuni casi un vero e proprio rilancio; come avvenuto a Cyberpunk 2077, tornato in cima alla classifica e benedetto da una serie di recensioni positive.

Come scritto in precedenza, esiste la concreta possibilità che sia stato il lockdown dello scorso anno a innescare questo nuovo percorso di crescita, portando le persone a passare generalmente più tempo in casa.