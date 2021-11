Schermo piatto 144 Hz: offerta Amazon del Black Friday 2021, monitor a basso prezzo

Per il Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta un monitor HP Omen da 25 pollici, uno schermo piatto a 144Hz. Lo sconto segnalato è di 92€, ovvero del 38%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo monitor è 239.99€. Lo schermo è però quasi sempre stato a un prezzo inferiore, spesso anche sotto i 200€. Negli ultimi giorni il prezzo è calato più volte fino a raggiungere quello attuale, che è il più basso di sempre sulla piattaforma. È venduto e spedito da Amazon.

Questo monitor ha uno schermo da 24.5 pollici, propone una risoluzione massima a 1080p a 144 Hz. Dispone di Nvidia G-Sync e un tempo di risposta da 1 ms.Può esser inclinato da +5° a +35°. Le dimensioni sono: 56.9 x 22.75 x 40.79 cm (con supporto); 56.9 x 6.28 x 34.62 cm (senza supporto).

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.