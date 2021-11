Chrono Cross, in arrivo la remaster, per un insider

Secondo l'insider Shpeshal_Nick, Square Enix starebbe sviluppando un'edizione rimasterizzata di Chrono Cross, sottovalutatissimo gioco di ruolo giapponese, seguito dell'acclamatissimo Chrono Trigger, ma non apprezzato quanto il primo capitolo, nonostante le sue molte qualità.

Shpeshal_Nick ne ha parlato durante un episodio del podcast XboxEra. Stando a quanto riportato, sarà un titolo multipiattaforma. Per il resto non si sa molto del progetto. Naturalmente, in mancanza di conferme ufficiali, prendete il tutto con le dovute cautele.

Comunque sia non è la prima volta che si parla di un'edizione rimasterizzata di Chrono Cross. Il mese scorso la cantante Folk Éabha McMahon aveva accennato al progetto. Inoltre il titolo "Chrono Cross Remaster" era spuntato fuori anche dal furto di dati subito da GeForce Now di Nvidia. Quest'ultima fonte si è rivelata finora particolarmente affidabile, dato che molti dei giochi citati nel database del produttore hardware sono poi effettivamente stati annunciati o sono stati pubblicati. Del resto perché Nvidia dovrebbe mettere delle voci false nei suoi archivi?

Chrono Cross uscì originariamente su PlayStation, per poi arrivare anche su PlayStation 3.