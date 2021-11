Trust, mouse + tastiera: offerta Amazon del Black Friday 2021, un bundle economico per PC

Per il Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta un bundle che include un mouse e una tastiera Trust Gaming. Lo sconto è di 7.30€, ovvero del 24%. Il prezzo pieno per questo bundle è 30.99€. Lo sconto attuale porta il pacchetto a 23.69€: considerando che la sola tastiera è attualmente in vendita a 18.69€, con soli cinque euro di ottiene un mouse. La tastiera è QWERTY con layout italiano. Il mouse include sei pulsanti con un sensore fino a 3.000 DPI. La tastiera permette di disattivare il tasto Windows, impedendoti di tornare per sbaglio al desktop. Entrambi i device sono RGB. Si tratta di un pacchetto economico per chi non vuole investire molto sugli accessori PC della propria postazione, senza rinunciare completamente all'estetica.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.