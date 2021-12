Gran Turismo 7 per PS5, video di gameplay sulla Deep Forest Raceway

Gran Turismo 7 per PS5 è stato mostrato da Sony con un nuovo video di gameplay ufficiale ambientato sul tracciato di Deep Forest Raceway.

A pochi giorni di distanza dal trailer per il preorder di Gran Turismo 7, possiamo dunque rivedere in azione il nuovo episodio della serie targata Polyphony Digital, in uscita su PS5 e PS4 il 4 marzo 2022.

Il filmato è stato catturato su PlayStation 5 e si focalizza sulla visuale dall'abitacolo, davvero ricca di dettagli e molto coinvolgente.

Le sequenze ribadiscono una volta di più l'eccellente qualità visiva del gioco, sebbene sarà interessante capire come sia stata scalata l'esperienza sull'hardware di PS4.

Per saperne di più sull'atteso gioco di guida prodotto da Sony, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di Gran Turismo 7.