Gran Turismo 7, l'anteprima: facciamo il punto della situazione

La serie Gran Turismo arriverà anche su PlayStation 5 grazie a un nuovo episodio intitolato Gran Turismo 7. Un gioco che, da quanto emerso fino a ora anche in relazione alle dichiarazioni degli sviluppatori, ambisce a portare tutta la qualità, il divertimento e l'eleganza della serie anche sulla nuova generazione di console targata Sony. E conoscendo la passione per le auto che da sempre anima Kazunori Yamauchi e il suo staff, le speranze che l'opera possa davvero rivelarsi un vero e proprio tributo al mondo delle quattro ruote, sono concrete.

Gran Turismo 7, cosa sappiamo Nonostante non si conosca molto del prossimo episodio della saga targata Polyphony Digital, ci sono comunque abbastanza informazioni per farsi perlomeno un'idea di quello che ci aspetta . Il titolo ripartirà probabilmente da una formula ormai collaudata, sia in termini di contenuti che di giocabilità, senza però per questo rinunciare a innovare alcuni aspetti. Per ottenere l'obiettivo di offrire ai fan un maggior realismo in termini di immersività, lo sviluppatore punta ovviamente anche sul comparto tecnologico e, soprattutto, sulla giocabilità, affidandosi alle caratteristiche del nuovo hardware a disposizione. Riguardo al primo elemento, Kazunori Yamauchi ha sottolineato che il team è impegnato al massimo per portare grafica, sonoro e fisica all'altezza delle potenzialità di PlayStation 5, e che dunque i giocatori devono aspettarsi un passo in avanti, seppur non nettissimo, sotto il profilo tecnico. In uno dei filmati rilasciati qualche tempo fa dallo sviluppatore, abbiamo potuto ammirare una grafica ancora migliorabile, ma già bella a vedersi, e grazie all'inquadratura da dentro l'abitacolo intravvedere perfino un accenno di meteo dinamico e del ciclo giorno notte. E ancora, particolari come i riflessi realistici della luce sulle carrozzerie e sul terreno circostante, e quello delle immagini sullo specchietto retrovisore, apparentemente senza alcun inciampo visivo.

Le funzioni del DualSense Ma oltre a un comparto visivo ai limiti del fotorealismo, con il supporto per 4K, HDR e con un framerate fisso a 60fps con ray tracing attivo, Polyphony Digital punta decisamente anche sul sonoro, sfruttando il Tempest 3D AudioTech della console. Grazie al chip audio di PlayStation 5, l'utente potrà sentirsi più coinvolto su quanto avviene in pista grazie a un sistema sonoro 3D che gli permetterà di sentire la direzione da dove proviene un suono specifico. Allo stesso modo, per calare meglio il giocatore nel mondo di Gran Turismo 7, verranno sfruttate alcune delle funzioni del DualSense, il controller ufficiale della console Sony. In particolare al suo supporto al feedback aptico, per percepire tramite vibrazioni o movimenti anche il più sensibile contatto degli pneumatici con la strada o le piccole irregolarità del fondo stradale, e ai grilletti adattivi, per avvertire, tra le altre cose, le vibrazioni dell'ABS e la differente resistenza dell'acceleratore su diversi tipi di auto. Grande importanza, come accennato all'inizio, verrà poi riservata alla fisica generale e a quella legata al modello di guida. Gli sviluppatori puntano in tal senso a un comportamento generale dell'auto più verosimile, dove i diversi tipi di trazione e settaggio incidano maggiormente sulla sua reazione durante una gara. Altri ritocchi dovrebbero riguardare la gestione del controllo dell'ABS e della trazione posteriore, così da ottenere una maggiore manovrabilità in frenata e una maggiore stabilità in uscita di curva.

Modello di guida La rifinitura degli elementi che nel gioco contribuiscono alla corretta gestione delle sospensioni e del comportamento della macchina nelle curve e nei saliscendi si vocifera che sarà uno degli aspetti più importanti del modello di guida di Gran Turismo 7. Sperando che l'intelligenza artificiale degli avversari gestiti dal gioco venga resa altrettanto credibile, senza più i "trenini" di un tempo o comportamenti poco attinenti con quanto avviene in quel momento sulla pista. Circuiti dove ci aspettiamo urti e collisioni convincenti e meno artificiali. Ma GT, come recita una frase sul sito ufficiale del gioco, " va oltre le corse". Dunque ci aspettiamo il solito spazio riservato alla collezione di autovetture, con un garage personale dove tra l'altro mettere a punto e personalizzare centinaia di auto intervenendo sulle modifiche meccaniche al motore, all'impianto frenante, al sistema di scarico o all'assetto di guida. E poi tanti tracciati e parecchie modalità di gioco, con una serie di opzioni ed eventi sia per giocatore singolo che per il multiplayer, con il ritorno della tanto amata modalità simulazione selezionabile, come le altre, tramite menu completamente ridisegnati con uno stile più smarth, per risultare più amichevoli, dinamici e di facile consulto. GT World, Casa, ma anche le officine, i negozi, i tornei, l'Accademia, insomma, saranno tutti a portata di click. Insomma, sulla carta Gran Turismo 7 ha tanta carne al fuoco da offrire ai suoi fan, sperando che ciascuna delle promesse fatte dagli sviluppatori vengano mantenute.

Gran Turismo 7 mira a portare tutta la qualità, il divertimento e l'eleganza della serie anche su PlayStation 5, e forte è la sensazione che il nuovo capitolo voglia ripartire dalla già ottima base di Sport, per poi evolversi in "qualcosa" di più completo. Certo, è ancora presto per tirare le somme o dare giudizi definitivi, ma tutto lascia presupporre che la strada intrapresa da Yamauchi e dal suo staff per l'esordio sulla nuova console Sony sia quella giusta per creare quell'autentico gioiello che la storia di Gran Turismo e la sua enorme base di fan meritano.