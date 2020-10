eFootball PES 2021 Season Update: Data Pack 2.0 disponibile da oggi

Il Data Pack 2.0, disponibile al download in queste ore, include oltre 150 nuovi visi dei calciatori delle squadre partner tra cui Ansu Fati (Barcellona), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic Glasgow) e Francisco Trincão (Barcellona), inoltre sono state aggiornate le divise ufficiali da gioco di oltre 200 squadre (tra cui 24 nazionali), che includono Belgio, Inghilterra, Francia, Olanda, Portogallo, Arsenal, Barcellona, Celtic Glasgow, Juventus, Manchester United e AS Roma.

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che il Data Pack 2.0 di eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021) è scaricabile ora, gratuito , per le piattaforme PS4, Xbox One e PC. Il pacchetto è sostanzialmente una patch che aggiorna i campionati, le squadre e i giocatori dei campionati di varie nazioni presenti all'interno del gioco, tra cui troviamo anche l'Italia con la Serie A e Serie B oltre a Spagna, Turchia, Belgio, Svizzera, Brasile e Cina.

eFootball PES 2021 Season Update è il capitolo di quest'anno della simulazione calcistica Konami, che assume l'aspetto di un maxi-aggiornamento sul capitolo precedente. Se giocate su PC in particolare, ma non solo, non perdetevi i nostri speciali su come migliorarlo tramite i File Opzioni e le cinque MOD imperdibili.