PES 2021 su PC, cinque MOD imperdibili

Di intere patch o MOD ne esistono infatti a bizzeffe, anche se al momento, essendo il gioco uscito da poche settimane, mancano quelle più corpose, che arriveranno più avanti. Sta quindi all'utente scegliere se installarne tante quanto bastano per trasformare letteralmente PES 21 rivoltandolo come un calzino, oppure limitarsi a utilizzarne alcune, ovverosia quelle che ritiene utili per migliorare la sua esperienza di gioco. Ad ogni modo, una volta individuata la MOD che vi interessa, troverete le spiegazioni dettagliate passo per passo su come installarle e usarle correttamente, per cui non fatevi impressionare se siete dei novizi.

La prima MOD che vi consigliamo di provare, modifica addirittura la giocabilità di eFootball PES 2021 , intervenendo in particolare su aspetti quali i contrasti , i movimenti degli atleti con o senza la palla, la quantità e il tipo di falli fischiati dagli arbitri e la frequenza con la quale un calciatore può affondare il pressing. Ne consegue un gameplay dove vengono valorizzati il ritmo lento, ragionato, ma anche una certa fisicità generale, con meno interruzioni di gioco dovuti alla rilevazione di falli inesistenti o quasi, anche per contrasti di gioco spesso falsi o appena accennati, atleti che coprono meglio la palla usando il fisico, e giocatori che reagiscono di conseguenza in maniera più realistica a seconda di peso e struttura del fisico all'azione in corso, e così via. L'autore di PES 2021 GAMEPLAY, Holland, sta lavorando a una nuova versione del suo progetto, sempre alla ricerca del giusto equilibrio tra realismo, simulazione e divertimento.

Una delle cose più belle per un appassionato di calcio in là con gli anni, come chi scrive, è quella di poter rivivere alcune delle emozioni sportive che vissuto nel suo passato (con le dovute differenze, sia chiaro) seppur attraverso un videogame. Questo grazie alla possibilità di "rivedere" in campo i campioni della sua infanzia o adolescenza in versione digitale, e poterli utilizzare in avvincenti match. Con la patch creta da Averdom è possibile per esempio ritrovare in PES 21 la bellezza di quaranta squadre di club con i loro migliori campioni di sempre, e di venti nazionali classiche sempre provenienti dal passato. L'Arsenal di Pires e Bergkamp, il Bayern Monaco di Rummenigge, Beckembauer e Lahm, l'Italia di Roberto Baggio , Totti, Del Piero e Di Natale, sono solo alcuni dei team disponibili. Per chi invece vorrebbe avere interi tornei tipo il Mondiale del 1994 o squadre specificatamente di determinate annate, come il Milan di Arrigo Sacchi o la Juventus di Marcello Lippi , basta tenere d'occhio il web: come lo scorso anno (e quelli precedenti), qualcosa verrà fuori molto presto. Per giocare con la patch non dimenticate di disattivare gli aggiornamenti automatici per le squadre ed evitare i live update (premendo l'analogico destro R3) prima di una gara.

Per prima cosa è importante recuperare un tool chiamato Sider, all'interno del quale va poi inserito il cosiddetto Stadium Server . Quest'ultimo consente di introdurre nel gioco decine e decine di nuovi impianti creati dagli appassionati di tutto il mondo, e di associarli poi alle varie competizioni e alle singole squadre. Ciò significa che i fan possono per esempio avere una serie A TIM con ciascuna squadra che gioca in casa nel suo stadio vero . Basta solo trovarlo sul web (dove tra l'altro girano interi pacchetti , torneo per torneo). La procedura per tutto ciò è un tantino più complicata rispetto ai metodi che servono per inserire in PES 21 le altre MOD citate nell'articolo, ma anche qui, basta un poco di attenzione e seguire i tutorial (ci sono anche video, come quello qui in basso che fa riferimento a una vecchia edizione del gioco, ma che sostanzialmente non è poi tanto diversa). Spesso questi stadi vengono proposti con nuovi manti erbosi e dettagli incredibili. Al momento, in attesa di qualche pacchetto più consistente, per il terreno di gioco vi consiglio di abbinare la Vanilla Turf Plus SU v1 .

In attesa dei tradizionali pacchetti contenenti i cori di tutte o quasi le squadre del gioco, e magari di quello che aggiunge i call name per quei calciatori di default non pronunciati durante la telecronaca di Caressa , al momento bisogna accontentarsi degli inni nazionali. È infatti disponibile un primo pacchetto audio per eFootball PES 21 PC che contiene 219 inni per appunto altrettanti rappresentative nazionali, dall'Italia al Brasile, dal Perù al Giappone. Con National Anthems Pack PES 2021 di Predator002&Kana296 , insomma, l'atmosfera di quei tornei internazionali non coperti da licenza ufficiale si fanno più caldi e realistici: la qualità audio è infatti otttima e le musiche e i canti dei vari inni ben si fondono con gli effetti dello stadio e i cori del pubblico. Nelle prossime settimane si preannunciano però altri pacchetti e patch con cori, musiche dopo un gol e altri effetti sonori da stadio per rendere più belle le partite.

CUTSCENES Mod - Beta V1.0 di DurandilPES

Per rendere più televisiva l'esperienza dei videogiocatori, gli sviluppatori dei giochi sportivi inseriscono spesso alcune scenette di intermezzo tra una sequenza e l'altra o a fine gara, magari per sottolineare la reazione di un atleta a un tiro sbagliato, a un risultato positive o negative o mostrare I festeggiamenti per una vittoria tanto atttesa. Nei giochi di calcio, ovviamente, la "regia" si sofferma spesso sui primi piani dei calciatori quando entrano in campo, prima del calcio di inizio, durante una sostituzione o al termine di qualche azione decisamente pericolosa. Ebbene, visto che dopo un po' tali sequenze diventano un tantino ripetitive (anche eprché in molti casi vengono riproposte tali e quali di anno in anno salvo rare eccezioni dagli stessi sviluppatori) ecco che i fan intervengono anche qui. Con la CUTSCENES Mod - Beta V1.0 by DurandilPES, per esempio, tra l'altro ancora in fase beta, vengono aggiunte in eFootball PES 21 ben trenta nuove sequenze, alcune già esistenti e semplicemente rielaborate con un cambio di inquadratura o posizionamento della camera, altre completamente inedite.

Questo è quanto per adesso. Ma considerando quanto scritto a inizio articolo, ovverosia che siamo ancora nelle fasi embrionali per molte MOD relative a PES 21, non è escluso che in futuro torneremo a parlare dell'argomento, soprattutto quando quelle più consistenti e complete verranno completate e condivise. Nel frattempo ci si può di certo accontentare, soprattutto abbinando il tutto ai file opzioni consigliati in questo articolo.