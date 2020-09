PS4 ottobre 2020, i giochi migliori del mese

Mancano ormai poche settimane al debutto di PlayStation 5, e ad ottobre 2020 i possessori di PS4 potranno ingannare l'attesa con una serie di giochi davvero interessanti; come ad esempio FIFA 21, la nuova edizione del calcio prodotto da Electronic Arts, oppure Crash Bandicoot 4: It's About Time, che segna finalmente il ritorno del celebre personaggio con un'avventura inedita. Nel corso del mese arriveranno però anche altri titoli di grande rilevanza come Star Wars: Squadrons, lo sparatutto spaziale basato sulla licenza ufficiale di Star Wars, oppure Watch Dogs: Legion, che promette di portare il franchise Ubisoft verso nuove vette grazie alla sua struttura particolarmente ambiziosa. Per gli amanti dell'horror, infine, c'è Remothered: Broken Porcelain, nuovo capitolo della serie creata da Darril Arts e Stormind Games.

Crash Bandicoot 4: It's About Time In uscita il 2 ottobre L'iconico personaggio creato da Naughty Dog torna finalmente con un'avventura inedita in Crash Bandicoot 4: It's About Time. Il gioco di parole del titolo si riferisce non solo alla lunga attesa che i fan della serie hanno dovuto sopportare, ma anche al fatto che stavolta Crash e i suoi amici dovranno muoversi avanti e indietro nel tempo per salvare il mondo. L'obiettivo degli sviluppatori è quello di riproporre e arricchire la formula action platform che tutti conosciamo, coadiuvata da numeri di tutto rispetto (la campagna è composta da oltre cento livelli!) e da alcune interessanti novità, come i diversi personaggi giocabili e le maschere, che garantiscono abilità speciali da utilizzare all'interno delle missioni.

Star Wars: Squadrons In uscita il 2 ottobre Sviluppato da EA Motive, Star Wars: Squadrons è il nuovo sparatutto prodotto da Electronic Arts sfruttando la licenza ufficiale di Star Wars. Un titolo che arriva nei negozi a un prezzo ridotto, ma che promette un gran numero di contenuti fra campagna in single player e modalità multiplayer per un massimo di dieci partecipanti. Lo story mode di Star Wars: Squadrons ci vedrà partecipare alla guerra fra la Nuova Repubblica e l'Impero, dopo gli eventi della Guerra Civile Galattica, osservando le cose da diversi punti di vista. Dopodiché, come detto, avremo a disposizione spettacolari battaglie competitive a squadre o nell'ambito delle flotte, per un'azione mai così spettacolare.

FIFA 21 In uscita il 9 ottobre FIFA 21 punta a consolidare la propria offerta non solo introducendo tutta una serie di miglioramenti e ottimizzazioni sul fronte del gameplay, ancora più dettagliato e convincente, ma anche e soprattutto lavorando sui contenuti per offrire agli appassionati un'esperienza mai così ricca, varia e corposa, che si spinge ben oltre il tradizionale campionato, i singoli eventi e l'immancabile FIFA Ultimate Team. Nella nuova edizione del calcio di EA Sports troveremo infatti una modalità Carriera diversa dal solito, che si ispira a un classico come Football Manager per coinvolgerci con meccaniche manageriali inedite, dallo spessore sorprendente, ma anche un Volta Football rinnovato, ancora più immediato e frenetico rispetto agli esordi.

Remothered: Broken Porcelain In uscita il 13 ottobre L'inquietante survival horror di Darril Arts e Stormind Games torna con un nuovo capitolo, Remothered: Broken Porcelain, che presenta diverse novità in termini di gameplay e narrazione. Pur essendo legato ai personaggi del gioco originale, infatti, questo sequel si pone come il punto d'inizio ideale per gli utenti che si avvicinano per la prima volta alla serie. L'ambientazione è quella dell'Ashmann Inn, un hotel pieno di segreti che dovremo esplorare nei panni di Jen, una ragazza che viene assunta come cameriera dopo essere stata espulsa da un istituto femminile, ma che si ritrova a dover affrontare il suo oscuro passato insieme a nuove, spaventose insidie da cui potrà nascondersi e fuggire ricorrendo a meccaniche stealth.