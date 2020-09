Commander ‘85: la recensione

Immaginate di ricevere in regalo per il vostro compleanno il computer che sognavate da tempo, dotato di un'intelligenza artificiale avanzatissima per il periodo in cui vi trovate. Siete infatti nel 1985, e la recensione di Commander '85 parla delle vostre giornate, passate tra una partita a un videogioco e l'esplorazione della rete esterna attraverso il modem di cui il nuovo computer è dotato. L'obiettivo del lavoro di The Moonwals è senza dubbio quello di solleticare le corde di tutti i nostalgici legati agli anni '80, tirando al suo interno elementi provenienti da tantissime delle opere realizzate in quel periodo. La fonte principale di ispirazione è come stiamo per vedere Wargames - Giochi di Guerra , film entrato nell'immaginario collettivo per il suo scenario da guerra fredda scatenato da un ragazzino con un PC. Ma la pellicola con Matthew Broderick rappresenta solo uno dei tanti riferimenti con cui Commander '85 prova a immergere il giocatore nell'atmosfera di quei tempi ormai andati da un pezzo, mettendo qua e là qualche citazione che i più attenti non faranno fatica a cogliere. Standocene seduti davanti al nostro computer siamo dunque stati impegnati per qualche giorno ad avere a che fare con il fantomatico Commander '85, per scrivere la recensione di questo titolo finanziato su Kickstarter.

Come già anticipato, la storia raccontata da Commander '85 si avvicina molto a quella del film Wargames, accompagnandola con alcuni elementi legati ai classici del periodo che compare nel nome della fatica di The Moonwals. Il protagonista è un adolescente che passa gran parte delle proprie giornate chiuso nella sua cameretta, impegnato a usare il suo nuovo computer facendosi assorbire dalla sua intelligenza artificiale al punto da arrivare anche a saltare la scuola. Una delle prime operazioni che siamo chiamati a compiere col nostro Commander '85 è proprio quella di entrare nel server della scuola per alterare i dati del registro delle presenze, prima di capire che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Un pericoloso virus riesce infatti a penetrare all'interno del sistema, non permettendo al ragazzo neanche di forzare le operazioni di reset o di spegnimento della macchina. Col passare del tempo, il programma malevolo tenterà ripetutamente di prendere pieno possesso della capacità di elaborazione del computer, usandola per penetrare anche all'interno dei sistemi informatici governativi e scatenare una guerra nucleare. L'obiettivo primario diventa quindi quello di cercare in tutti i modi di rallentare l'effetto del software, ricorrendo ad alcuni strategemmi per sottrarre al virus le risorse del sistema. Allo stesso tempo il ragazzo deve cercare di capire cosa è successo e cosa continua a succedere intorno a questo misterioso Commander '85, facendosi aiutare da una coppia di amici raggiunti attraverso l'immancabile walkie-talkie. Tre diversi finali danno all'avventura un minimo di rigiocabilità, ma bisogna dire che la trama scorre su binari ampiamente prevedibili, senza regalare momenti particolarmente significativi al giocatore.

Il gameplay: hacking 101

Commander '85 prevede una breve fase iniziale in cui il giocatore può prendere un po' di dimestichezza col computer e i suoi comandi di sistema, installando giochi da floppy disk e interagendo con l'intelligenza artificiale. Chi si trova davanti allo schermo è chiamato quindi a tutti gli effetti a usare un PC nel PC, digitando comandi dalla propria tastiera per darli in pasto al Commander '85 del protagonista e compiere così operazioni di vario tipo. Si può per esempio controllare i processi attivi, usando eventualmente il comando kill per forzarne la chiusura, oppure collegarsi a computer remoti dove usare tecniche di hacking per accedere a dati protetti da login. La terminologia di Commander '85 attinge a piene mani dall'ambito informatico del mondo reale, mettendoci per esempio anche davanti al contenuto dei file /etc/shadow dei sistemi che stiamo attaccando con password da decrittare a mano, o in alternativa tramite un attacco in forza bruta. Per essere apprezzato al meglio Commander '85 richiede quindi un minimo di conoscenza tecnica e di abitudine a lavorare coi prompt dei comandi, grazie alle quali il giocatore può evitare di perdersi tra le tante opzioni a propria disposizione. È in realtà presente una modalità semplificata che permette in ogni istante di accedere alla lista dei comandi che si possono impartire al sistema operativo, ma spesso e volentieri occorre comunque fare riferimento al manuale d'uso per capire cosa viene interpretato correttamente dal prompt.

Gran parte delle dinamiche riguardano l'uso di Commander '85, con un ambiente circostante destinato quindi a fare più da contorno che da vero elemento di gioco. È comunque necessario di tanto in tanto prendere il walkie-talkie per comunicare con gli amici, organizzando le proprie mosse sia nel mondo reale che in quello virtuale con dei brevi dialoghi. Stare tutto questo tempo chiuso in camera davanti al computer attirerà l'attenzione della mamma del protagonista, che in varie occasioni aprirà la porta per cercare di farlo alzare dalla scrivania assegnandogli qualche compito. Oltre a ricordarci i tempi in cui tutto ciò accadeva eventualmente a noi, questo aspetto del gioco non va sottovalutato: se non ascoltata la madre ci metterà infatti in castigo, impedendoci di usare il Commander '85 rischiando così che il virus guadagni tempo prezioso.

In termini di gameplay Commander '85 soffre forse nel volersi prendere a tratti un po' troppo sul serio, ponendo quindi un'importante barriera per chi come dicevamo non è avvezzo ad alcuni aspetti dell'informatica. Sono troppi anche i tempi morti ai quali siamo sottoposti per aspettare il verificarsi di un evento che mandi avanti l'avventura.