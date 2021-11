Gran Turismo 7: ecco il video sui circuiti ufficiale, pubblicato da Sony

Gran Turismo 7 torna a mostrarsi con un nuovo video diario sui circuiti, questa volta diffuso in maniera ufficiale da Sony sui propri canali social, dopo una prima comparsa attraverso un leak che ha poi portato alla sua rimozione.

Si tratta di uno dei video che erano emersi in anticipo sui tempi la settimana scorsa, adesso pubblicato invece in forma ufficiale in tutto il suo splendore. Anche in questo caso, il filmato è commentato dalle parole di Kazunori Yamauchi, che fa da filo conduttore a tutti i recenti video emersi finora di Gran Turismo 7, in qualità di director.

Intitolato "Tracks", il video si incentra proprio sui tracciati, ovvero i circuiti su cui i giocatori sono chiamati a gareggiare all'interno di Gran Turismo 7. Come spiegato da Yamauchi, Polyphony Digital utilizza un sistema di scansione laser ad alta precisione per cogliere qualsiasi aspetto di un circuito reale e poterlo poi riprodurre in 3D con l'engine del gioco.

Il creatore della serie si è detto decisamente soddisfatto dei risultati raggiunti, sostenendo che con Gran Turismo 7 il livello di realismo è "tangibile", considerando anche le variazioni applicate dalle condizioni meteo, tra illuminazione e agenti meteorologici vari.

Yamauchi ha riferito che il suo tracciato preferito è il Nürburgring, celebre circuito tedesco che rappresenta una sorta di Mecca per gli appassionati di auto, sul quale il director ha corso personalmente anche nella realtà.

Proprio due giorni fa era stato pubblicato il trailer dedicato al tuning delle auto, continuando il percorso di presentazione dei diversi aspetti di Gran Turismo 7.