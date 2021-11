Skyrim: concerto celebrativo di Inon Zur per oggi, con sorpresa su Starfield

In occasione del decimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda ha organizzato un maestoso concerto incentrato sulle musiche di Inon Zur tratte dal celebre capitolo della serie, ma che conterrà anche una sorpresa su Starfield, a quanto pare.

Il tweet di Bethesda non menziona nulla al riguardo, limitandosi a celebrare l'evento fissato per oggi, 11 novembre 2021, alle ore 20:00 italiane, in occasione proprio del decimo anniversario di The Elder Scrolls V: Skyrim. Protagoniste assolute saranno ovviamente le sinfonie orchestrali scritte in buona parte da Inon Zur per il gioco, ma a quanto pare ci sarà anche qualcos'altro.



L'esecuzione delle musiche sarà affidata alla London Symphony Orchestra e l'evento potrà essere seguito in diretta su YouTube o sul canale Twitch di Bethesda a partire dalle ore 20:00 italiane. È evidente che le musiche saranno tratte dal gioco in questione, che proprio di recente è stato ulteriormente festeggiato con una nuova uscita, ovvero The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, ma Inon Zur ha aggiunto un altro particolare.

Nel suo messaggio di invito agli utenti per sintonizzarsi sull'evento, il compositore ha riferito che durante l'evento ci sarà anche una sorpresa dedicata a Starfield, cosa che rappresenta sicuramente un motivo in più per vedere il concerto con attenzione.



Nel frattempo, vi rimandiamo allo speciale "dieci anni dopo" su The Elder Scrolls V: Skyrim in occasione dell'Anniversary Edition, ricordando anche il trailer ufficiale in italiano di questa.