PS5 disponibile da GameStop in negozio oggi 11 novembre, per un documento interno

PS5 sembra sia disponibile da oggi, 11 novembre 2021, in negozio presso la catena GameStop, almeno in base a quanto riferito da un noto insider che, in questo caso, ha fotografato anche alcuni documenti a corredo dell'informazione.

Per questo motivo possiamo prendere in considerazione la segnalazione da parte di Roberto Serranò, il quale riporta che PS5 dovrebbe dunque essere disponibile nei negozi GameStop, dunque non online ma all'interno dei punti vendita fisici, a partire da oggi grazie a una nuova infornata di scorte distribuite presso la catena in Italia.



Il documento in questione sembra destinato agli addetti ai lavori e indica la procedura di vendita di PS5: visto che la console sarà comunque disponibile in quantità decisamente limitate, gli acquirenti dovranno comunque procedere all'acquisto di un bundle, come spesso accade, oppure con una promo chiamata "Naked" che dovrebbe riguardare solo la console PS5 ma in quantità estremamente scarsa.

Pare infatti che il "Bundle 32", che porta al prezzo totale di circa 700 euro, sia previsto disponibile in 1050 pezzi in tutta la catena GameStop in Italia, mentre la console PS5 "liscia" senza bundle sarà disponibile in 180 pezzi su tutta la catena, ovvero una sola console per negozio, a quanto pare.

Il pacchetto Bundle 32 comprende, oltre a PS5, anche i seguenti prodotti, il tutto per 699,98 euro: