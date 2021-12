L'Attacco dei Giganti: il cosplay di Mikasa dalla celebre Enako è perfetto

L'Attacco dei Giganti è il soggetto di una serie di foto da parte della celebre Enako, la più famosa cosplayer del Giappone, che in questi scatti dimostra tutta la propria esperienza e capacità nel costruire gli abiti e interpretare i personaggi con questo perfetto cosplay di Mikasa.

Oltre a un'ottima scelta per quanto riguarda concerne l'abito, con la tipica tenuta da combattimento di Mikasa Akerman, del tutto simile a quello del personaggio originale, il cosplay di Enako si distingue anche per un'ottima ricostruzione dell'equipaggiamento tipico dell'Armata Ricognitiva e in generale dei combattenti impegnati contro i Giganti nella serie in questione.

Il Dispositivo di Manovra Tridimensionale è dunque riproposto in maniera piuttosto fedele, con il suo particolare e complesso sistema composto dalle varie parti viste nel manga e nell'anime, dalle lame al sistema di propulsione a gas.

Si nota anche una certa cura nella ricostruzione degli scenari, che sfruttano elementi reali e altri ovviamente costruiti in computer grafica con dei fotomontaggi, ma il tutto riesce particolarmente bene, anche grazie all'ottima interpretazione anche degli altri due cosplayer che accompagnano Enako in questo set fotografico.

