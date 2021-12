Metaverso: oltre 100 milioni di dollari in terre virtuali spesi in una settimana

Il Metaverso, o meglio le varie interpretazioni attualmente disponibili di questo concetto in termini di terre virtuali e criptovalute, stanno avendo un successo impressionante, con oltre 100 milioni di dollari spesi dagli utenti durante la scorsa settimana soltanto, in acquisti di terre virtuali.

Secondo i dati raccolti da DappRadar, oltre 100 milioni di dollari sono stati spesi in compravendite di terreni con NFT e altro all'interno delle quattro piattaforme principali finora attive nell'ambito del Metaverso, ovvero The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxels e Somnium Space.

The Sandbox, nell'immagine, è attualmente il metaverso più popolare

C'è una netta predominanza del primo: The Sandbox da solo ha fatto registrare transazioni per 86,56 milioni di dollari nel corso della settimana, seguito da Decentraland con 15,53 milioni.

Le cifre si riferiscono al traffico combinato di oltre 6000 trader all'interno delle varie piattaforme che operano attraverso compravendita di NFT e criptovalute. Continuano a crescere, peraltro, i prezzi degli appezzamenti di terra nel Metaverso, con cinque delle dieci vendite NFT più ricche della settimana scorsa che sono riferite proprio a frammenti di Metaverso, tra i quali spicca il Fashion Street Estate di Decentraland, venduto per circa 2,42 milioni di dollari.

Si tratta, a questo punto, di una "top commodity" nell'ambito delle compravendite NFT, in base a quanto riferito da DappRadar, con il Metaverso in generale che sta conquistando sempre più consensi, in particolare dall'annuncio della trasformazione di Facebook in Meta, ma non solo.

Il flusso di compravendite di terre virtuali nei principali metaversi alla fine di novembre 2021

Queste piattaforme sono destinate a diventare una presenza sempre più affermata nell'ambito del mercato NFT, tanto che alcuni paesi, come le Barbados, iniziano già ad avere delle ambasciate ufficiali al loro interno.

Per saperne di più, vi segnaliamo il provato di The Sandbox, uno dei metatesi più promettenti, dove è possibile vedere anche mega yacht comprati per 650mila dollari, tanto per fare un esempio.