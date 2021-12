Arcane, il cosplay di Powder firmato Le Josette vi farà innamorare

Arcane, la serie Netflix basata sul mondo di League of Legends, continua a ispirare nuovi e sorprendenti cosplay; come quello di Powder realizzato dalla giovane modella Josette "Le Josette" Swan.

Nella nostra recensione di Arcane abbiamo passato in rassegna i vari personaggi dello show, e ci sembra che Josette abbia davvero centrato l'obiettivo con la sua versione di Powder, davvero affascinante.

"Arcane è stato fantastico!", ha scritto la cosplayer nel suo post su Instagram. "Se ancora non l'avete vista, dovete farlo. Non vedo l'ora che arrivi la seconda stagione! (...) Grazie, Riot Games, per aver creato uno show così bello."

