Aftermath è il nuovo survival thriller psicologico degli italiani ONE-O-ONE Games

Lo sviluppatore italiano ONE-O-ONE Games e l'editore Meta Games hanno annunciato Aftermath, nuovo thriller psicologico per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5, la cui uscita è prevista per il 2022 (in data ancora da destinarsi). L'annuncio è stato accompagnato da un trailer e da alcune immagini.

Vediamo per prima cosa il filmato, che ci presenta protagonista e atmosfere di Aftermath:

Ecco ora le immagini, raccolte in una comoda galleria:

Protagonista del gioco è Charlie Gray, una ex-astronauta che deve ritrovare sua figlia in una città europea preda di un attacco alieno. Riuscirà a sopravvivere raggiungendo il suo obiettivo? Riuscirà a sconfiggere i suoi demoni interiori?

Leggiamo la descrizione ufficiale di Aftermath tratta dalla pagina Steam:

Charlie Gray era in cima al mondo. Ingegnere e astronauta di talento, Charlie era riuscita ad arrivare in luoghi che la maggior parte della gente poteva solo sognare. Ma dopo una manovra di rientro sbagliata, e dopo la serie di eventi traumatici che seguirono, era come se il mondo le fosse crollato addosso. Ora che la sua vita precipita in luoghi sempre più oscuri, Charlie si trova isolata in un mondo deserto, frammentato. Sa soltanto che deve trovare l'unica cosa che ha ancora importanza per lei: Sammy.

Analizza i tuoi dintorni e usa le risorse urbane a tua disposizione. Gli oggetti di tutti i giorni possono diventare uno strumento prezioso nella lotta contro gli esseri enigmatici che ora occupano la città. Studia le debolezze degli alieni e trova l'approccio migliore per abbattere le creature che vorrebbero concederti in sacrificio.

CARATTERISTICHE

UNA POTENTE STORIA UMANA

Che forma prende l'umanità di fronte a eventi inimmaginabili? Ci uniamo e diventiamo più forti, o ci dividiamo e cadiamo a pezzi? Siamo ancora plasmati dal nostro passato, oppure troviamo nuova forza concentrandoci su un futuro possibile? AFTERMATH approfondisce le questioni filosofiche e psicologiche che potremmo affrontare trovandoci di fronte a una situazione impossibile.

UN'ESPERIENZA VISIVA UNICA

Con l'incredibile design firmato da un enigmatico maestro delle arti visive, l'italiano Alessandro Bavari, autore della concept art dei film Alien: Covenant e Suspiria.

LA VITA E LA MORTE SONO UN MISTERO

Charlie è prigioniera di un incubo a occhi aperti. Che cosa sta succedendo? Perché? Sono queste le domande che assillano la donna in ogni momento. Se la morte non è la fine, allora la fine qual è?

UNA COLONNA SONORA ORIGINALE

AFTERMATH offre una splendida e ricca colonna sonora con brani originali di artisti come UNKLE, Planet Funk e tanti altri.

GAMEPLAY

AFFRONTA IL NEMICO

Charlie è inseguita da un avversario invisibile. Svela il mistero di questo "cacciatore" apparentemente invincibile e usa ogni sfaccettatura del tuo arsenale per superarlo in astuzia e sopravvivere. Ma quali altre forze potrebbero annidarsi tra le macerie della città e nei dintorni? Quale destino attende l'umanità caduta?

RESTA IN SALUTE, SII SEMPRE PRONTA

Mangiando i cibi giusti e mantenendo la salute mentale e la resistenza fisica resterai un passo avanti al nemico, sempre all'erta e pronta a superare i tuoi avversari in astuzia.

CREAZIONI REALISTICHE

AFTERMATH usa le conoscenze ingegneristiche e l'approccio scientifico di Charlie per offrire un nuovo approccio alla creazione di oggetti, anziché un sistema semplice. Osserva e prendi nota di ciò che ti circonda per ideare un progetto, quindi trova e unisci i pezzi necessari per adattarti alle situazioni e superare le difficoltà.

UN'AMBIENTAZIONE FAMILIARE

Esplora una dettagliatissima città ricca di storia, frammentata dal terrificante potere di un antico manufatto alieno che incombe dall'alto.

Allora, come affronterai AFTERMATH? Diventerai la preda o supererai i tuoi ostacoli fisici e mentali per trasformarti in cacciatore?