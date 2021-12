Il Trono di Spade, prequel cancellato da HBO nonostante sia costato 30 milioni

Il primo progetto relativo a un prequel de Il Trono di Spade è stato cancellato da HBO sebbene produrne l'episodio pilota sia costato ben 30 milioni di dollari: lo ha rivelato l'ex presidente di WarnerMedia, Bob Greenblatt, nel corso di un'intervista.

Come sappiamo un progetto successivo, Il Trono di Spade: La Casa del Drago, è andato in porto, ma si è trattato appunto di un percorso tortuoso e costoso per il network americano, che non era convinto della qualità del prodotto.

"Hanno speso più di 30 milioni di dollari per l'episodio pilota del prequel di Game of Thrones, che era in produzione quando c'ero ancora io", ha detto Greenblatt.

"Quando però ho visto un montaggio, ho detto al supervisore Casey Bloys che non funzionava e che pensavo non reggesse il confronto con la serie originale. E lui non ha posto obiezioni, il che è stato un sollievo."

"Dunque abbiamo purtroppo dovuto decidere di staccare la spina", ha continuato l'ex presidente di WarnerMedia. "C'era un'enorme pressione perché il progetto venisse realizzato nel modo giusto e io non credo che quella serie funzionasse."