Valve sta investendo in nuovi giochi e visori, ha detto Gabe Newell

Valve sta investendo nello sviluppo di nuovi giochi e visori: lo ha rivelato Gabe Newell nel corso di un intervento di alcuni mesi fa presso il Sancta Maria College di Auckland, in Nuova Zelanda, ma le sue frasi sono emerse solo adesso.

Alcuni giorni fa un insider ha riferito che Half-Life 3 è ancora in sviluppo presso un piccolo team di Valve, e magari è anche a questo che si è riferito Newell durante la sessione di domande e risposte, che tuttavia è rimasta per certi versi inedita fino a oggi.

Le dichiarazioni del fondatore di Steam circa i grossi investimenti che Valve sta facendo per lo sviluppo di giochi e visori non hanno infatti ottenuto particolare risalto finora, anzi sono passate decisamente sottotraccia.

Gabe Newell

"Credo che le interfacce cervello-computer saranno qualcosa di davvero dirompente, una delle transizioni tecnologiche di maggiore impatto di sempre", ha detto Newell.

"Penso dunque si tratterà di una risorsa importante. Stiamo facendo grossi investimenti in nuovi visori e giochi per questo tipo di applicazioni, ma guardiamo anche al futuro chiedendoci come si evolverà lo scenario."

"Half-Life: Alyx (qui la recensione) è stato per molti versi la nostra migliore dichiarazione su ciò che pensiamo siano queste opportunità, e credo che incarni la nostra visione di queste tecnologie."

"Si tratta inoltre di un chiaro esempio circa le scelte che faremo per la prossima generazione di visori che stiamo sviluppando."