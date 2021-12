Dynasty Warriors 9: Empires, secondo trailer giapponese e demo disponibile

Dynasty Warriors 9: Empires si mostra con il secondo trailer giapponese, pubblicato da Koei Tecmo e Omega Force in concomitanza con il lancio della demo del gioco sul territorio nipponico.

Annunciato nel settembre dello scorso anno, Dynasty Warriors 9: Empires prenderà le distanze dall'impostazione open world dell'episodio di riferimento, tornando a una struttura tradizionale per il celebre Musou ambientato ai tempi della Cina imperiale.

Il video rivela il funzionamento dell'editor per la modifica dei personaggi per poi soffermarsi su alcune caratteristiche del gioco e sulle immancabili fasi di combattimento, in cui dovremo liberare la mappa dalla presenza dei nemici al comando di potenti condottieri.

Sono appunto le feature della demo, che come detto è però disponibile unicamente nel territorio giapponese. Quanto invece al gioco completo, arriverà nei negozi il 25 febbraio 2022 nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch.