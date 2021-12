Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: l’update 1.1.2 elimina un glitch di duplicazione

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente hanno ricevuto nelle ultime ore un nuovo aggiornamento, nello specifico l'Update 1.1.2. Tra le varie modifiche, a quanto sembra è stato rimosso un glitch di duplicazione.

Come apprendiamo dalle note ufficiali diramante da Nintendo, la patch risolve alcuni "problemi che impedivano di progredire nei giochi in determinate circostanze", inoltre sono stati risolti anche delle problematiche per "rendere il gameplay più piacevole", senza tuttavia entrare nei dettagli.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, un Lucario

Come segnalato dagli utenti nel subreddit di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, l'Update 1.1.2 ha eliminato un glitch che permetteva ai giocatori di duplicare i propri oggetti. Al momento le falle nel codice che permettono invece di duplicare un Pokémon o un intera squadra sembrano tutt'ora presenti. Detto questo non è escluso che in futuro Nintendo non elimini anche questi glitch con i prossimi aggiornamenti dei remake.

Rimanendo in tema, ieri uno lo speedrunner Werster si è aggiudicato il record mondiale su Pokémon Perla Lucente, completando il gioco in soli 23 minuti e 13 secondi.