Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: un glitch permette di clonare i Pokémon

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Spledente sono disponibili da meno di una settimana, eppure qualcuno ha già scovato un glitch che permette di clonare i Pokémon.

Inizialmente scoperto dall'utente Twitter Kevinfor5, questo trucco si sta diffondendo a macchia d'olio in rete. Il motivo è che il procedimento, più facile da eseguire che da spiegare, nel giro di pochi minuti permette di duplicare numerosi Pokémon. In ogni caso non è escluso che un exploit del genere non venga eliminato nei prossimi giorni con una patch.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente , uno scatto con protagonista Lucario

Di seguito riportiamo i passaggi per attivare questo glitch. Non sappiamo se il trucco comporta dei rischi, ovvero se potrebbe compromettere i vostri salvataggi o causare errori di gioco, quindi non ci riterremo responsabili per eventuali problemi. Usatelo a vostro rischio e pericolo.

Entrate nella Pensione Pokémon di Flemminia e accedete al "PC di Bebe" dal terminale Posizionate un Pokémon in un punto specifico di un box Posizionate un altro Pokémon nello stesso identico punto del box successivo (ad esempio il primo Pokémon nell'angolo in basso a destra del Box 1 e il secondo nello stesso punto del Box 2) Premete due volte il tasto X per far apparire la lista delle "Squadre Lotta" Scegliete uno dei due Pokémon e inseritelo in uno dei team della "squadra lotta" Parlate con la proprietaria e quando vi chiederà quale Pokémon affidare selezionate l'altro Pokémon, senza però dare conferma. Scambiate i due Box che avete selezionato in precedenza premendo il tasto Y e successivamente depositate il Pokémon alla pensione Accedete nuovamente al "PC di Bebe" e scegliete un Pokémon che non vi serve e registratelo nella Squadra Lotta: verrà eliminato Ora registrate nella Squadra Lotta il Pokémon che volete clonare. Dopodiché selezionatelo e scegliete l'opzione "Info". Uscendo dalla schermata delle informazioni del Pokémon, questo verrà clonato

Per un riferimento visivo, vi consigliamo di guardare il filmato di Orcastraw di seguito:

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono disponibili in esclusiva per Nintendo Switch. Se ancora non lo avete fatto, vi consigliamo di leggere la nostra recensione.