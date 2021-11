Resident Evil 4 VR è l'app per Oculus Quest venduta più rapidamente di sempre

Resident Evil 4 VR per Oculus Quest è l'app venduta più rapidamente di sempre per il visore prodotto da Meta: lo ha annunciato Jason Rubin, vicepresidente della divisione Metaverse Content.

Nella nostra recensione di Resident Evil 4 VR abbiamo sottolineato le tante qualità di questa riedizione in realtà virtuale, capace di rilanciare alla grande l'esperienza del classico survival horror di Capcom grazie anche a nuovi meccanismi di interazione.

Aspetti che evidentemente sono stati percepiti anche dai possessori di Oculus Quest, fiondatisi sul gioco a gran velocità in quanto ansiosi di provare (o riprovare!) questa peculiare esperienza, vestendo i panni di Leon Kennedy e affrontando la minaccia de Las Plagas.

"Sapevamo che Resident Evil 4 avrebbe offerto un brivido diverso in VR, sia per i fan sfegatati della serie che per quelli che non conoscono il gioco né la realtà virtuale", ha scritto Rubin nel suo post su Twitter.

"Sono entusiasta di poter annunciare che Resident Evil 4 VR è ufficialmente l'app venduta più rapidamente nella storia di Quest."