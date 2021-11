Twelve Minutes in uscita su PS5, PS4 e Switch, ecco trailer e data

Twelve Minutes, l'originale avventura sviluppata da Luis Antonio, sarà disponibile a partire dal 7 dicembre anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch, come conferma il trailer pubblicato da Annapurna Interactive.

Lanciato lo scorso agosto su PC e Xbox, Twelve Minutes è un thriller interattivo basato sul concetto di loop temporale: dodici minuti che si ripetono ancora e ancora, dandoci l'occasione di cambiare gli eventi.

Il protagonista dell'avventura è infatti un uomo che si ritrova improvvisamente la polizia in casa e deve guardare impotente mentre sua moglie viene arrestata e portata via con l'accusa di omicidio. In che modo questa sequenza può essere modificata?

Impreziosito dalle voci di James McAvoy, Daisy Ridley e Willem Dafoe, Twelve Minutes si pone senza dubbio come uno dei titoli più originali degli ultimi anni, caratterizzato da una visuale dall'alto e da uno stile che si ispira a classici come Shining e Memento.

