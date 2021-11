Epic Games ha acquisito Harmonix, lo studio di Rock Band

Epic Games ha acquisito Harmonix, studio specializzato nel genere dei rhythm game e autore della serie Rock Band e Dance Central. Stando a quanto riportato nel blog dello studio, in futuro Harmonix si occuperà di realizzare anche "viaggi e gameplay musicali per Fortnite", nonché supportare la creazione del metaverso di Epic Games.

L'acquisizione è stata da prima riportata sulle pagine di VentureBeat e in seguito confermata da Epic Games stessa, sul suo sito ufficiale.

"Harmonix ha una comprovata esperienza nella creazione di esperienze musicali divertenti e coinvolgenti progettate per tutti. Mentre lavoriamo per costruire il metaverso, la loro esperienza è necessaria per re-immaginare il modo in cui la musica viene vissuta, create e distribuita.", recita il sito ufficiale di Epic Games.

"Il team di Harmonix collaborerà a stretto contatto con Epic per sviluppare viaggi e gameplay musicali per Fortnite continuando a supportare i giochi esistenti, tra cui Rock Band 4."

Epic Games ha acquisito Harmonix

Come apprendiamo dal blog di Harmonix, tutti i piani relativi ai prossimi DLC di Rock Band, gli eventi di Fuser e, in generale, gli altri progetti annunciati e in corso non cambieranno.

"Harmonix ha sempre aspirato a creare le esperienze musicali interattive più amate al mondo e unendoci a Epic saremo in grado di farlo su larga scala", afferma Alex Rigopulos, co-fondatore e presidente di Harmonix. "Insieme spingeremo i confini creativi e inventeremo nuovi modi per i nostri giocatori di creare, eseguire e condividere la musica".

"La musica sta già riunendo milioni di persone su Fortnite, dalle emote ai concerti globali ed eventi", afferma Alain Tascan di Epic Games. "Insieme al team di Harmonix trasformeremo il modo in cui giocatori sperimentano la musica, da ascoltatori passivi a partecipanti attivi."

Si tratta di un'acquisizione del tutto inaspettata e che potrebbe avere dei risvolti particolarmente interessanti in futuro. Che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.