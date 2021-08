Twelve Minutes, vediamo il trailer di lancio

Annapurna Interactive ha pubblicato il trailer di lancio di Twelve Minutes, particolare avventura che si svolge nell'arco di dodici minuti, in cui il giocatore deve riuscire a ricostruire gli eventi del gioco, ripetendo o modificando le azioni dei protagonisti.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Twelve Minutes, in cui troverete scritto:

12 Minutes è senza ombra di dubbio un'avventura molto promettente, non tanto per i nomi pesanti coinvolti (il cast delle voci è oggettivamente impressionante e Luis Antonio un veterano di tutto rispetto), quanto per le notevoli potenzialità della sua struttura, peraltro intuitiva a sufficienza da risultare apprezzabile pressoché da chiunque. Chiaro, tutto dipenderà dalla gestione delle varie combinazioni, da come verrà gestito l'avanzamento dei vari eventi, e dalla qualità della narrativa, ma Annapurna e Microsoft sembrano credere molto sul progetto, e il publisher tende ad essere una sicurezza in casi del genere.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Twelve Minutes sarà disponibile a partire dal 19 agosto 2021 per PC e console Xbox. Sarà lanciato da subito anche nell'Xbox Game Pass.