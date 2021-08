The Last of Us Parte 2: video svela una mappa scoperta nei file, è del multiplayer?

Come forse ricorderete, The Last of Us Parte 2 avrebbe dovuto avere una modalità multigiocatore. Naughty Dog decise di renderla una modalità indipendente, anche in seguito alla volontà di ampliarla e renderla un vero e proprio gioco separato dalla campagna narrativa. Sappiamo che il team continua a lavorarvi, ma non abbiamo nessun vero dettaglio. Ora, un video ci permette di scoprire che all'interno di The Last of Us Parte 2 c'è una mappa che potrebbe essere legata proprio al multiplayer.

Come potete vedere a inizio notizia, Speclizer ha trovato nel gioco una mappa che - a prima vista - sembra essere abbastanza grande. La mappa include vari POI (punti di interesse), come un porto, una stazione di rifornimento, un motel e non solo. Potrebbero essere luoghi basati su quelli di The Last of Us Parte 2 e questa potrebbe essere una mappa da "battle royale", o comunque una modalità per più giocatori in uno spazio ampio. Ricordiamo che il primo Fazioni propone piccole mappe: una regione di gioco più ampia sarebbe un cambiamento rispetto al primo capitolo, ma sarebbe in linea con gli standard moderni.

Speclizer ha trovato anche alcuni oggetti, chiaramente non completi, oltre a una lista di armature e zaini, ma non è certo che siano legati al multiplayer. Inoltre, ricordiamoci che i file trovati in The Last of Us Parte 2 sono molto vecchi, almeno di un anno e mezzo. È possibile che quanto inserito sia stato scartato dalla modalità multigiocatore, che potrebbe ora avere un aspetto e una forma completamente diversi.

Si tratta in ogni caso di una scoperta interessante: speriamo che Naughty Dog sia pronta per svelare al più presto la modalità multigiocatore di The Last of Us. Nel frattempo, se siete interessati alla serie TV dedicata al gioco, ecco la prima fotografia della serie TV di HBO dal set: mostra la famiglia di Joel.