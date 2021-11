Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: il glitch di clonazione dei Pokémon è fuori controllo

Purtroppo il glitch di clonazione dei Pokémon in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è andato fuori controllo, tanto è facile da replicare. Il gioco in sé sembra un festival dei bug, ma in questo caso le conseguenze sono decisamente gravi, visto che vanno a rovinare il gameplay.

All'inizio sembrava che fosse possibile clonare un solo Pokémon, ma i giocatori hanno scoperto che non solo è possibile clonare interi team, ma anche i box.

Praticamente è possibile duplicare decine di Pokémon rari in un colpo solo. Il risultato è che attualmente il mercato di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è pieno di leggendari. Potete capire da soli cosa significhi per gli equilibri di gioco poter costruire in breve un esercito di Pokémon potentissimi.

Ma come funziona il glitch? Se vi interessa, c'è un video molto completo che lo spiega, realizzato da PanFro Games:

Considerate che il glitch clona anche gli oggetti in possesso dei Pokémon, quindi attrezzateli di conseguenza con il meglio che avete. Da notare anche che il glitch per clonare i box è più veloce di quello per clonare i singoli Pokémon e, inoltre, non c'è bisogno di sacrificare alcun Pokémon per sfruttarlo.

Chissà se Game Freak correrà ai ripari, visto l'impatto di questi glitch sugli equilibri di gioco. Per avere maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.