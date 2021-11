Void Slayer: un teaser trailer annuncia il nuovo gioco dagli autori di Agony e Succubus

Madmind Studio, cui dobbiamo Agony e Succubus, ha annunciato il suo nuovo titolo con un teaser trailer: Void Slayer. Si tratta di uno sparatutto in prima persona molto particolare, in cui l'energia del personaggio è l'arena stessa su cui si combatte. Ogni colpo subito spazza via un pezzo del livello su cui ci si trova. Quindi l'obiettivo non è solo quello di uccidere i nemici, ma anche di non rimanere senza terra sotto i piedi.

Il personaggio principale avrà a sua disposizione dei guanti magici che gli consentiranno di lanciare diversi incantesimi offensivi. Per fermare l'avanzata degli avversari bisognerà distruggere degli obelischi, ossia i portali da cui entrano nell'arena.

Uccidendo i nemici e distruggendo i portali si otterranno delle potenti gemme che potenzieranno gli attacchi. L'obiettivo finale è quello di sopravvivere il più a lungo possibile, facendo più punti degli altri giocatori, con cui ci si confronterà in una classifica globale.

Nel video, molto breve, possiamo vedere delle sequenze di gameplay, con alcuni dei nemici e alcuni degli incantesimi lanciabili. Vediamo anche alcune immagini:

Attualmente Void Slayer non ha una data d'uscita ufficiale, ma intanto è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam.