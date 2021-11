Spider-Man non lascia l'MCU, Sony sta preparando altri tre film con Tom Holland

Spider-Man rimarrà nell'MCU (Marvel Cinematic Universe) e Spider-Man: No Way Home non è l'ultimo con protagonista Tom Holland, visto che ci sono almeno altri tre film in progetto che lo vedranno di nuovo vestire i panni dell'Uomo Ragno. A dirlo è stata la produttrice Amy Pascal ai microfoni di Fandango.

Spider-Man: No Way Home sembra essere già un successo

La Pascal è una figura chiave del franchise, che non solo ha partecipato alla realizzazione di praticamente tutti i film di Spider-Man, a partire da quelli con protagonista Tobey Maguire, ma che ha anche avuto un ruolo decisivo nella contrattazione tra Sony Pictures e Marvel per l'uso del personaggio.

Pascal: "Questo non è l'ultimo film che realizzeremo con Marvel. Non è l'ultimo film di Spider-Man. Siamo pronti a realizzare il prossimo film di Spider-Man con Tom Holland e Marvel. Abbiamo concluso una trilogia e ora stiamo pensando alla prossima. Non è il nostro ultimo film del Marvel Cinematic Universe".

Nel frattempo si sono aperte le prenotazioni per Spider-Man: No Way Home, andate immediatamente tutte esaurite, per la gioia di Sony. Spider-Man: No Way Home concluderà la cosiddetta trilogia Homecoming.