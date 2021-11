Spider-Man: No Way Home, nuovi spot con sequenze inedite del film

Spider-Man: No Way Home farà il proprio debutto a breve nelle sale cinematografiche e Sony sta pubblicando diversi nuovi spot televisivi per promuovere l'uscita del film, includendo brevi sequenze inedite in ogni clip.

Non parliamo ovviamente di una conferma della presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield, rimossi dal trailer di Spider-Man: No Way Home, bensì di ulteriori interazioni fra Spider-Man e i suoi avversari, in particolare il Doctor Octopus.

In uno dei video inclusi nel filmato in testa alla notizia, quello evidentemente trafugato, si vede J. Jonah Jameson che, riferendosi al ruggito di Lizard, pensa che ci sia un dinosauro nei paraggi. Vediamo inoltre meglio il nuovo Electro di Jamie Foxx, molto diverso da quello di The Amazing Spider-Man 2.

Qui c'è invece un terzo spot focalizzato sul Doctor Octopus e piuttosto divertente, in quanto va ad approfondire la dinamica del "ciao, Peter" e chiama in causa le braccia meccaniche del costume di Spider-Man creato da Tony Stark, cosa che viene ovviamente notata dal villain.

Spider-Man: No Way Home uscirà nei cinema italiani il 15 dicembre e ormai esiste la concreta possibilità che determinate sorprese non verranno svelate se non in sala.