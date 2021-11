Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Robbie Amell gioca su PS5 i primi due RE

Robbie Amell, interprete di Chris Redfield in Resident Evil: Welcome to Raccoon City, ha giocato su PS5 con i primi due episodi di Resident Evil al fine di trovare riferimenti ed easter egg.

Come sappiamo, Resident Evil: Welcome to Raccoon City include tante citazioni della serie survival horror di Capcom, con particolare riferimento ai primi capitoli ma non solo: il regista del film è un grande appassionato del franchise.

Nel video sono diversi i parallelismi fra la pellicola e i videogiochi, e Amell ha spiegato come ha vissuto sul set quelle citazioni, riconoscendole in quanto anche lui è un fan dei giochi di Resident Evil.

Naturalmente il passaggio dal remake del primo capitolo a Resident Evil 2 (qui la recensione) è stato commentato con grande entusiasmo dall'attore, che non ha potuto fare a meno di notare l'eccellente resa visiva del rifacimento.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il 25 novembre.