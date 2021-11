Resident Evil: Welcome to Raccoon City include tante citazioni, Capcom apprezza

Resident Evil: Welcome to Raccoon City include svariate citazioni ed ester egg legati alla serie Capcom, che per bocca del producer Hiroyuki Kobayashi ha detto di aver apprezzato la cosa.

A pochi giorni di distanza dall'ultimo trailer di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, Game Informer ha pubblicato un esclusivo dietro le quinte del film in cui intervengono appunto Kobayashi e il regista Johannes Roberts per parlare di questi aspetti del progetto.

"Johannes ama davvero i giochi di Resident Evil, per questo ci sono tanti easter egg nel film", ha detto Hiroyuki Kobayashi. "Una delle cose che mi sono piaciute di più e che, sebbene la storia si basi sui primi due capitoli della serie, il regista ha inserito una citazione proveniente da un episodio successivo. Spero possiate trovarla!"

"Se siete fan dei giochi di Resident Evil spero apprezzerete questo nuovo mondo creato da Johannes Roberts e gli elementi che il film e i primi due capitoli della serie condividono, ma anche alcune delle differenze", ha concluso il producer giapponese.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City farà il proprio debutto nelle sale cinematografiche italiane il 25 novembre.