OnePlus 8T: offerta Amazon del Black Friday 2021, ben 200€ di sconto

Oggi - 19 novembre - è il primo giorno di Black Friday 2021 su Amazon ed è disponibile un'offerta per lo smartphone OnePlus 8T. Lo sconto segnalato è di 200€, ovvero del 33%. Il prezzo pieno per lo smartphone OnePlus 8T è 599€. Come sempre, era possibile trovarlo a qualche decina di euro in meno nel corso dei mesi, con prezzi variabili. Ora, però, è in forte sconto. Si tratta del secondo miglior prezzo dell'anno: a giungo 2021, con un'Offerta Lampo, era stato messo in offerta a una ventina di euro in meno. Si tratta quindi di un'ottima occasione per recuperare questo smartphone.

Lo smartphone OnePlus 8T propone uno schermo da 6.55 pollici a 120 Hz, con risoluzione 2400 x 1080 e 402 ppi. Monta una CPU Qualcomm Snapdragon 865. Le porte sono: USB 3.1 GEN1, Tipo-C, supporta auricolari standard di tipo C, doppio slot per nano-SIM. Nella confezione è compreso l'alimentatore e il relativo cavo. Misura 16.07 x 7.41 x 0.84 cm. Lo spazio di archiviazione è 128 GB. La fotocamera è da 48 MP.

Smartphone OnePlus 8T

