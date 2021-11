MSI Vigor GK50 Elite IT: offerta Amazon del Black Friday 2021, tastiera meccanica RGB

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è in offerta una tastiera MSI Vigor GK50 Elite IT. Lo sconto segnalato è di 44.91€, ovvero del 50%. Il prezzo pieno per una tastiera meccanica MSI Vigor GK50 Elite IT è 89.90€. Recentemente era stata messa in offerta a 69.99€, ma ora ha raggiunto il prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma. È venduta e spedita da Amazon.

Questa tastiera meccanica QWERTY ha layout italiano. Le dimensioni sono 46.4 x 18.8 x 4.9 cm (L x P X A). Dispone di 105 tasti, una base anti-scivolo e non manca l'illuminazione RBG. La connessione avviene tramite USB.

MSI Vigor GK50 Elite IT

