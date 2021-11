Resident Evil: Welcome to Raccoon City, nuovo trailer per il film

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il film basato sulla celebre serie survival horror di Capcom, è protagonista di un nuovo trailer che fa un recap sulla trama e i personaggi che troveremo nella pellicola.

Ispirato ai remake di Resident Evil, Welcome to Raccoon City punta senza dubbio a catturare l'attenzione del fan del franchise andando a riprodurre alcune scene iconiche del gioco e gli scenari caratteristici di Raccoon City.

A cambiare in maniera radicale è l'aspetto dei protagonisti, irriconoscibili rispetto al design a cui siamo stati abituati nel corso degli anni, e a quanto pare caratterizzati in maniera differente anche per quanto concerne background e motivazioni.

Non c'è dubbio inoltre che il valore produttivo del film non sembri altissimo, ma potremo giudicare solo quando arriverà nelle sale cinematografiche: la data di uscita prevista per l'Italia è il 25 novembre.