League of Legends lato eSport non ha ancora guadagnato un centesimo

League of Legends è un titolo colossale e di grande successo, ma dal lato degli eSport non ha ancora guadagnato un centesimo. A dirlo è stata Riot Games stessa, per voce del suo capo del settore eSport John Needham, che ha toccato l'argomento in un'intervista con il Washington Post.

Di base, la scena eSport di League of Legends non ha mai prodotto profitti, nonostante sia la più frequentata del mondo dei videogiochi e sia attiva da un decennio. Stando a Needham, comunque, i profitti non sono l'obiettivo principale della lega professionisti dietro al gioco e della scena competitiva nel suo complesso. Riot Games punta principalmente a rendere il sistema profittevole per gli sponsor, per i team e per i giocatori professionisti, così da mantenere il tutto attraente e sostenibile.

Needham: "Ci piace pensarci come il futuro dello sport. È questo ciò che stiamo costruendo. Se non riusciamo a rendere gli esport un ottimo business per gli sponsor e e i team, non andremo da nessuna parte. Stiamo cercando di capire come rendere l'intero ecosistema profittabile."

Certo, viene da pensare al fatto che se nemmeno League of Legends è in grado di produrre profitti, quale altro gioco dedito agli eSport può riuscirci?