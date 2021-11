8-Bit Christmas, Neil Patrick Harris alla ricerca del Nintendo perduto nel film HBO

8-Bit Christmas è il nuovo film con Neil Patrick Harris che racconta della sua travagliata infanzia, e in particolare di un Natale in cui desiderava a tutti i costi una console Nintendo a 8 bit.

Disponibile dal 24 novembre sulla piattaforma HBO Max, non ancora presente in Italia, 8-Bit Christmas sembra la pellicola perfetta per i videogiocatori nostalgici, e a giudicare dal trailer pare anche che sia un bel po' divertente.

Si tratta, non a caso, della trasposizione filmica dell'omonimo romanzo scritto da Kevin Jakubowski, ambientato nella Chicago degli anni '80 in cui si muove il protagonista, un ragazzino di dieci anni di nome Jake.

Appassionato al punto da aver sviluppato una sorta di venerazione per il NES, il giovane Jake vive in una famiglia che avversa i videogiochi e deve dunque trovare il modo di procurarsi la console Nintendo per Natale. Ma come?