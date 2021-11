Esclusive PlayStation su Steam, ecco le stime di quanto hanno venduto

Quanto hanno venduto le esclusive PlayStation su Steam? Soprattutto i titoli più grossi? A quanto pare hanno superato tutti il milione di copie, almeno stando alle stime ricavate da SteamSpy, fonte non proprio precisissima ma comunque indicativa, almeno per imbastire un discorso generale.

Secondo quanto leggibile, Horizon Zero Dawn dovrebbe aver venduto circa 1,357 milioni di copie, Days Gone 1,581 milioni di copie e Death Stranding 1,645 milioni di copie. Naturalmente non sono dati precisissimi, ma aiutano a capire perché Sony abbia deciso di rafforzare la sua strategia di supporto al PC, lanciando addirittura un'etichetta dedicata (PlayStation PC).

Apparentemente non ci troviamo di fronte a numeri impressionanti, ma contestualizzandoli si ottiene un quadro molto positivo per Sony, che ha trovato nel PC un'ottima fonte di monetizzazione. Intanto va detto che i ricavi ottenuti sono molto alti, considerando che Steam dà l'80% agli editori dopo che hanno raggiunto una certa quota. Inoltre va ricordato che stiamo parlando di port, non di titoli sviluppati da zero, quindi con dei costi di sviluppo molto inferiori a quelli delle versioni PS4, sistema su cui i tre giochi sono originariamente stati pubblicati e su cui hanno raggiunto probabilmente il punto di pareggio, generando anche grossi profitti.

Certo, siamo lontani dai numeri fatti su console, visto che per Horizon Zero Dawn si parla di 13-14 milioni di copie, per Days Gone di 6-7 milioni di copie e per Death Stranding di 3-4 milioni di copie, ma l'operazione nel suo complesso sembra essere comunque in attivo, dato che parliamo di un gran numero di copie, cui vanno sommate le vendite sull'Epic Games Store, sicuramente inferiori rispetto a quelle fatte su Steam, ma comunque interessanti visto che lo store di Epic trattiene soltano il 12% sui ricavi.