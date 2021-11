Call of Duty: Vanguard, campagna e Zombie in due video di gameplay

Call of Duty: Vanguard è stato mostrato da Game Informer con due video di gameplay tratti dalla campagna single player e dalla modalità Zombie, per un totale di circa 25 minuti di sequenze.

In uscita domani, 5 novembre, su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Call of Duty: Vanguard ci metterà al comando di quattro differenti personaggi impegnati in una difficile missione durante le fasi finali della seconda guerra mondiale.

Il filmato che trovate qui sopra include sequenze in cui controlliamo Arthur Kingsley, Polina Petrova e Wade Jackson, ambientate in scenari differenti: lo sbarco in Normandia, l'invasione di Stalingrado e i combattimenti aerei sulle isole Midway.

Il secondo video è invece tratto dalla modalità Zombie e ne rivela la struttura, con un hub centrale da cui il nostro personaggio, da solo o in cooperativa, può accedere a dei portali e completare diversi tipi di missioni per ottenere ricompense sempre più ricche.

Una costante di questo contenuti sono ovviamente i morti viventi, che non mancheranno di assaltarci in orde apparentemente interminabili: saremo abbastanza scaltri da evitare il loro tocco mortale?