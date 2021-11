Elden Ring primo su Steam dopo il video di gameplay

Dopo il video di gameplay pubblicato nel pomeriggio, Elden Ring, l'ultima fatica di FromSoftware, ha raggiunto la cima della top 10 globale di Steam. Considerando che uscirà il 25 febbraio 2022, ossia che mancano diversi mesi al lancio, si tratta di un risultato notevole, anche perché si è andato a posizionare sopra a Forza Horizon 5 e Age of Empires IV, entrambi delle grosse hit del periodo.

Naturalmente le prenotazioni su Steam non dimostrano niente, se non l'interesse dei giocatori per Elden Ring, che li spinge ad acquistarlo in anticipo per non perdersi il lancio. Probabilmente il video di gameplay li ha convinti della probabile bontà del gioco. Del resto è un titolo anticipatissimo, quindi è naturale che l'attesa sia alle stelle.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Elden Ring tratta dalla pagina Steam del gioco:

UN NUOVO ACTION RPG FANTASY.

Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno.

• Un mondo sconfinato e sorprendente

Un vasto mondo, in cui lande sconfinate e dense di pericoli si intersecano senza soluzione di continuità a dedali sotterranei dalle sontuose architetture tridimensionali. Esplora l'ignoto e combatti minacce mortali in un mondo in cui la sopravvivenza è una conquista.

• Dai vita al tuo personaggio

Oltre a creare da zero l'aspetto del tuo eroe, puoi personalizzarne l'equipaggiamento scegliendo armi, corazze e incantesimi. Sviluppa le sue capacità in base al tuo stile di gioco, favorendo la forza fisica o puntando sulle pratiche magiche.

• Un dramma epico che nasce dal mito

Vivi una storia sfaccettata narrata da frammenti. Un dramma epico in cui le vicende di ciascun personaggio si intrecciano sullo sfondo dell'Interregno.

• Una speciale modalità online che collega le esperienze

Oltre alla modalità multiplayer classica, che permette di connettersi direttamente agli altri giocatori ed esplorare insieme, il gioco include una funzione asincrona online che rende tangibile la presenza di altri eroi.