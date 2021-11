iPhone 13 Pro, modello Caviar da 9000 dollari include un dente di tirannosauro

Caviar ha annunciato una nuova limited edition dedicata a iPhone 13 Pro, che arriva a costare oltre 9000 dollari e include il vero frammento di un dente di tirannosauro, vecchio 80 milioni di anni.

L'azienda russa, già nota per i suoi altri prodotti pensati per il mercato del lusso, come ad esempio la PS5 con scocca in oro da oltre 350.000 dollari oppure la Limited Edition di iPhone 11 Pro con pezzi del Titanic, torna dunque all'attacco con un dispositivo davvero unico. O meglio, prodotto in soli sette esemplari.

iPhone 13 Pro, la nuova Limited Edition di Caviar

iPhone 13 Pro, il dettaglio delle finiture dorate per la Limited Edition di Caviar

iPhone 13 Pro, la Limited Edition di Caviar vista di lato

Come da tradizione, il terminale è dotato di una scocca appositamente modificata, in lega leggera con finiture placcate oro che simboleggiano dei fulmini e un bassorilievo della testa di un Tyrannosaurus realizzato in titanio.

Non mancano i tocchi di classe: l'occhio del T-Rex è fatto di vera ambra, ma soprattutto uno dei suoi denti include un vero frammento di dente di tirannosauro, vecchio appunto 80 milioni di anni.

Due le versioni disponibili: iPhone 13 Pro da 1 TB al prezzo di 8.610 dollari, per chi vuole risparmiare qualcosina, oppure iPhone 13 Pro Max da 1 TB al prezzo di 9.150 dollari per chi davvero non bada a spese. Fateci un pensierino, che il Natale è dietro l'angolo.